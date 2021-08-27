Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск

Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа касаемо вывода людей придется договариваться с "Талибаном", или же странами-посредниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы эфире " Украина 24 ".

"Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, эвакуация будет продолжаться, однако касаємо нее придется договариваться непосредственно с представителями радикального движения "Талибан", или же странами, которые будут посредниками.

"Эвакуация будет продолжаться, но договариваться надо будет уже не с американцами и британцами, а с талибами или теми странами, которые будут посредниками", - добавил Кулеба.