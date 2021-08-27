ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск

Новина українською →
Киев, Пятница 27 августа 2021 22:00
Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск Фото: Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа касаемо вывода людей придется договариваться с "Талибаном", или же странами-посредниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы эфире "Украина 24".

"Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, эвакуация будет продолжаться, однако касаємо нее придется договариваться непосредственно с представителями радикального движения "Талибан", или же странами, которые будут посредниками.

"Эвакуация будет продолжаться, но договариваться надо будет уже не с американцами и британцами, а с талибами или теми странами, которые будут посредниками", - добавил Кулеба.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что представители "Талибана" предложили Турции взять под контроль работу аэропорта Кабула.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Талибан МИД Украины Афганистан Кабул
NEWS
Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск
Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес