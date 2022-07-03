UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одессу могут внести в список ЮНЕСКО уже до конца 2022 года, - посол

Фото: Одессу могут внести в список ЮНЕСКО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это может произойти уже к концу этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко в эфире телемарафона.

"На очереди Одесса (внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО - ред.). Сейчас очень быстрыми темпами прорабатывается досье. Я думаю, что еще в этом году Одесса будет под защитой ЮНЕСКО", - сказал Омельченко.

По словам посла, наша страна имеет поддержку группы друзей в ЮНЕСКО.

"Это была инициатива итальянской делегации. Очень быстро Министерство культуры Украины подало заявку. И мы прорабатываем досье по ускоренной процедуре", - добавил Омельченко.

Что это дает

Отметим, что внесение объекта в список ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к его сохранению, а страна, на чьей территории он расположен, может рассчитывать на финансовую и консультативную поддержку со стороны ЮНЕСКО, а в случае нарушения условий сохранения памятника будет нести международную ответственность.

Напомним, недавно украинский борщ был внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЮНЕСКО