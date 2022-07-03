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Одесу можуть внести до списку ЮНЕСКО вже до кінця 2022 року, - посол

Фото: Одесу можуть внести до списку ЮНЕСКО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Одесу можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це може відбутися вже до кінця цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Франції Вадима Омельченка в ефірі телемарафону.

"На черзі Одеса (внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - ред.). Зараз дуже швидкими темпами опрацьовується досьє. Я думаю, що ще в цьому році Одеса буде під захистом ЮНЕСКО", - сказав Омельченко.

За словами посла, наша країна має підтримку групи друзів в ЮНЕСКО.

"Це була ініціатива італійської делегації. Дуже швидко Міністерство культури України подало заявку. І ми опрацьовуємо досьє по пришвидшеній процедурі", - додав Омельченко.

Що це дає

Зазначимо, що внесення об'єкта до списку ЮНЕСКО гарантує значну міжнародну увагу до його збереження, а країна, на чиїй території він розташований, може розраховувати на фінансову та консультативну підтримку з боку ЮНЕСКО, а в разі порушення умов збереження пам'ятки нестиме міжнародну відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно український борщ був внесений в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО.

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ОдесаЮНЕСКО