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Одессу могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: министр культуры Италии Дарио Франческини (flickr.com/actualitte)
Автор: Валерия Полищук

Министр культуры Италии Дарио Франческини накануне провел разговор по видеосвязи с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Во время разговора министр предложил немедленно включить Одессу в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Одесса - удивительный город, связанный с Италией многовековой общей историей, рискует быть разрушенным. Мы должны немедленно принять меры, чтобы объявить его объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил министр культуры.

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ИталияОдессаЮНЕСКО