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Одесу можуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Фото: міністр культури Італії Даріо Франческіні (flickr.com/actualitte)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр культури Італії Даріо Франческіні напередодні провів розмову по відеозв'язку з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Під час розмови міністр запропонував негайно включити Одесу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Одеса - дивовижне місто, пов'язане з Італією багатовіковою спільною історією, ризикує бути зруйнованим. Ми повинні негайно вжити заходів, щоб оголосити його об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - заявив Міністр культури.

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ІталіяОдесаЮНЕСКО