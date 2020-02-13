В Одесу йде контейнеровоз з Китаю, команда боліла

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Відразу після того, як судно пришвартується, буде проведений медичний огляд всіх членів екіпажу

У четвер, 13 лютого, в Одесу прибуде контейнеровоз, який побував в китайських портах, у шістьох членів команди була висока температура. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на одеське видання "Думская".

Повідомляється, що контейнеровоз побував в портах Єгипту, Лівії, Туреччині і Румунії. Тим не менш санітарно-карантинну службу одеського порту призвели в підвищену готовність. Відразу після того, як судно пришвартується, буде проведено медичний огляд всіх членів екіпажу.

За даними видання, спочатку ще в морі на борт судна підніметься одеський лоцман - він повинен візуально оцінити обстановку на судні і прийняти рішення про подальші дії. У разі небезпеки у нього повинен бути комплект спецодягу і респіратор. Крім того, за шість годин до прибуття в порт Одеси капітан контейнеровоза повинен вислати санітарний бюлетень, що підтверджує стан здоров'я своєї команди.

Нагадаємо, карантин на круїзному лайнері Diamond Princess планується завершити 19 лютого.

Раніше повідомлялося, що евакуйованих з Уханя (Китай) на тлі спалаху коронавіруса громадян України можуть розмістити в закладах санаторно-курортного типу або на одній з локацій Міністерства оборони.