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Під Одесою згорів склад виробника часнику

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 15:12
Під Одесою згорів склад виробника часнику
Фото: пожежа під Одесою ( od.dsns.gov.ua)

Причини займання встановлюються

У селі Степанівка (Одеська область) згоріло підприємство по переробці часнику "Агро-Патріот". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що загоряння сталося в одноповерховій металевій будівлі складу підприємства.

"Рятувальники локалізували пожежу о 08:38 у 11:05 її ліквідували на площі 1000 кв. м. Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 4 одиниці основної пожежної техніки та 19 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, засновник компанії Наталія Сударкіна повідомила, що на території підприємства згорів корпус і склади. Причини займання встановлюються.

Під Одесою згорів склад виробника часнику

Фото: пожежа під Одесою ( od.dsns.gov.ua)

"Сміливо можу сказати, що сьогодні ми лідери цієї галузі в Україні, ми експортуємо нашу продукцію в США, Канаду і Європу, прийняли замовлення на Японію - найвимогливіші ринки в світі. Ми боролися з системою, відбивалися від рейдерсикх атак, обшуків і арештів техніки, від сфабрикованих кримінальних справ і вимог віддати бізнес. Сьогодні все закінчилося. Агро-Патріот помер" - написала Сударкіна.

Під Одесою згорів склад виробника часнику

Нагадаємо, 10 жовтня в Тернополі горів склад з розчинниками для фарб. Площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 9 жовтня в одній з лікарень міста Дніпро виникла пожежа у приймальному відділенні. Рятувальники евакуювали 19 пацієнтів.

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