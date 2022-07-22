Над Одесою збили російський безпілотник
Фото: ще один безпілотник збили над Одесою (facebook.com)
Засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Одеси.
Повідомляється, що в Одеській області противник продовжує вести повітряну розвідку, запускаючи безпілотні літальні апарати.
"При спробі висвітлення узбережжя і портової інфраструктури ворожий БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибух в Одесі, а місцеві ЗМІ опублікували фото зі слідом від ракети в небі. По всій видимості, це і було роботою засобів протиповітряної оборони по російському дрону.
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