Над Одессой сбили два российских самолета: пилотов взяли в плен

По его словам, один из самолетов упал в море неподалеку от Одессы. Второй-на севере области.

К тому же он отметил, что сегодня многие одесситы слышали взрывы.

"Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. Минус два самолета - это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!",- сказал Марченко.

Сейчас пилотов взяли в плен и везут на допрос.