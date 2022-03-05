Над Одессой сбили два российских самолета: пилотов взяли в плен
Украинские военные сбили над Одессой два самолета российской армии.
Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Максим Марченко.
По его словам, один из самолетов упал в море неподалеку от Одессы. Второй-на севере области.
К тому же он отметил, что сегодня многие одесситы слышали взрывы.
"Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. Минус два самолета - это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!",- сказал Марченко.
Сейчас пилотов взяли в плен и везут на допрос.
Ранее мы сообщали, что над Николаевом сбили еще один самолет российской армии.
Также мы писали, что в Киевской области погибли двое раненых детей, из-за оккупантов их не доставили в "Охматдет".
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