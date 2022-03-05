ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Над Одессой сбили два российских самолета: пилотов взяли в плен

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 17:03
Над Одессой сбили два российских самолета: пилотов взяли в плен Над Одессой сбили два вражеских истребителя (gettyimages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные сбили над Одессой два самолета российской армии.

Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Максим Марченко.

По его словам, один из самолетов упал в море неподалеку от Одессы. Второй-на севере области.

К тому же он отметил, что сегодня многие одесситы слышали взрывы.

"Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. Минус два самолета - это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!",- сказал Марченко.

Сейчас пилотов взяли в плен и везут на допрос.

Ранее мы сообщали, что над Николаевом сбили еще один самолет российской армии.

Также мы писали, что в Киевской области погибли двое раненых детей, из-за оккупантов их не доставили в "Охматдет".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина