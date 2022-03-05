Над Одесою збили два російських літаки: пілотів взяли у полон
Українські військові збили над Одесою два літаки російської армії.
Про це повідомив очільник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.
За його словами, один з літаків впав у море неподалік від Одеси. Другий - на півночі області.
До того ж він зазначив, що сьогодні багато одеситів чули вибухи.
"Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Мінус два літаки - це десятки збережених життів. Разом переможемо!", – сказав Марченко.
Наразі пілотів взяли у полон та везуть на допит.
Раніше ми повідомляли, що над Миколаєвом збили ще один літак російської армії.
Також ми писали, що у Київській області загинули двоє поранених дітей, через окупантів їх не доставили до "Охматдиту".
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