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Під Одесою російські окупанти завдали ракетного удару

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Одеська область, Понеділок 07 березня 2022 01:19
Під Одесою російські окупанти завдали ракетного удару Фото: Під Одесою російські окупанти завдали ракетного удару (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

По селищу Тузли Одеської області російські окупанти завдали ракетного удару. За попередньою інформацією, жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука.

Удар було завдано по об'єктах критичної інфраструктури.

Раньше українські військові збили над Одесою два літаки російської армії.

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