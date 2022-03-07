Під Одесою російські окупанти завдали ракетного удару
Фото: Під Одесою російські окупанти завдали ракетного удару (Getty Images)
По селищу Тузли Одеської області російські окупанти завдали ракетного удару. За попередньою інформацією, жертв немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука.
Удар було завдано по об'єктах критичної інфраструктури.
Раньше українські військові збили над Одесою два літаки російської армії.
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