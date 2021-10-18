Под Одессой мужчина поджег свой дом и подорвался на гранате

В селе Усатово (Одесская область) 62-летний житель в состоянии алкогольного опьянения поджег свой дом. После чего мужчина взорвал гранату, из-за чего погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

"Мужчина позвонил на 102 и заявил, что вооружен и хочет сдаться правоохранителям. Прибывшие силовики застали пьяного мужчину, который в одной руке держал пистолет, а в другой - гранату", - говорится в сообщении.

Как проинформировали местных СМИ правоохранители, мужчина угрожал, что взорвет гранату, если к нему кто-то приблизится.

После чего силовики объявили спецоперацию "Гром", дом фигуранта окружили, вели с ним переговоры и убеждали сложить оружие.

"Вскоре частный дом загорелся, а через некоторое время внутри произошел взрыв, в результате которого хозяин погиб. На месте инцидента работала следственная группа, спецназ КОРД, взрывотехники, спасатели, газовая служба и сотрудники других ведомств", - рассказали правоохранители.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.