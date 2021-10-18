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Під Одесою чоловік підпалив свій будинок і підірвався на гранаті

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Одеська область, Понеділок 18 жовтня 2021 11:58
Під Одесою чоловік підпалив свій будинок і підірвався на гранаті Фото: під Одесою чоловік підпалив свій будинок і підірвався на гранаті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У селі Усатове (Одеська область) 62-річний житель у стані алкогольного сп'яніння підпалив свій будинок. Після чого чоловік підірвав гранату, внаслідок чого - загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

"Чоловік зателефонував на 102 та заявив, що озброєний і хоче здатися правоохоронцям. Прибулі силовики застали п'яного чоловіка, який в одній руці тримав пістолет, а в іншій - гранату", - йдеться в повідомленні.

Як проінформували місцевих ЗМІ правоохоронці, чоловік погрожував, що підірве гранату, якщо до нього хтось наблизиться.

Після чого силовики оголосили спецоперацію "Грім", будинок фігуранта оточили та вели з ним переговори та переконували скласти зброю.

"Незабаром приватний будинок загорівся, а через деякий час всередині стався вибух, в результаті якого господар загинув. На місці інциденту працювала слідча група, спецназ КОРД, вибухотехніки, рятувальники, газова служба та співробітники інших відомств", - розповіли правоохоронці.

Наразі з'ясовуються всі обставини інциденту.

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