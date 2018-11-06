Під Одесою евакуюють людей через пожежу на заводі з виробництва олій

Фото: пожежа на заводі під Одесою ("Думська")

У компресорної заводу "Дельта Вілмар" сталося загоряння олії

Біля міста Южне Одеської області ввечері, 6 листопада, сталося загоряння олії в компресорній заводу "Дельта Вілмар". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Проводиться евакуація персоналу заводу, а також розташованих поблизу підприємств.

"На територію заводу з виробництва олій нікого не пропускають. Спочатку з-за паркану було видно тільки дим, однак зараз вже можна розгледіти вогонь", - повідомило видання.

На місце прибули понад десять пожежних машин, у тому числі з Одеси, швидка допомога і поліція.

З "Дельта Вілмар" вивозять посудини з олією.

Зазначається, що станом на 21:00 площа пожежі становила 1500 кв. метрів.

Фото: пожежа на заводі під Одесою

До гасіння залучено 22 одиниці техніки та 75 осіб, створено три оперативних дільниці та штаб, до місця НП відправлено два пожежних поїзди.

Нагадаємо, 26 жовтня під Харковом в результаті пожежі на одному з підприємств загинула людина.