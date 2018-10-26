Под Харьковом в результате пожара на предприятии погиб человек

Иллюстративное фото (cv.dsns.gov.ua)

Еще два человека пострадали на пожаре в селе Хролы

Под Харьковом в результате пожара на одном из предприятий погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник вчера вечером в производственном помещении ООО "Технокоммет", которое находится в селе Хролы под Харьковом. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров, в результате пожара погиб один человек.

"Подразделениями ДСНС спасено 6 человек, из которых 2 человека с различными степенями тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии трое пожарных специально устраивали поджоги, чтобы их тушить. В частности, трое молодых волонтеров местной пожарной службы совершили 13 поджогов в период между октябрем 2017 года и январем 2018 года. Один из обвиняемых отметил, что мотивом было "стремление тушить пожары" из-за отсутствия пожаров в их городе.

Отметим, на пожарах в Украине за минувшую неделю погибли 32 человека. Кроме того, за отчетный период еще 6 человек утонули.