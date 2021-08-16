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В Одесском порту в контейнере с бананами обнаружили почти 60 кг кокаина

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Одесская область, Понедельник 16 августа 2021 13:28
В Одесском порту в контейнере с бананами обнаружили почти 60 кг кокаина Фото: наркотики обнаружили в контейнере с бананами (МВД Украины)
Автор: РБК-Украина

По предварительным данным, стоимость изъятого "товара" оценивается в 10 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Сообщается, что правоохранители изъяли вторую партию наркотиков, которую должны были получить задержанные участники всемирно преступной организации "Ндрангета".

В МВД напомнили, что 9 августа правоохранители задержали трех организаторов наркотрафика. Злоумышленники пытались вывезти партию наркотиков из порта "Южный". Отмечается, что наркотики прибыли в контейнере с бананами из Эквадора, которые потом планировали переправить в страны Европейского Союза.

Правоохранители устанавливают круг всех лиц, причастных к каналу контрабанды наркотиков.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые ввозили в Украину наркотики под видом лекарственных средств и косметической продукции.

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Одесса Контрабанда
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