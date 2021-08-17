ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Одеській митниці виявили контрабанду товарів з Китаю на 2 мільйони гривень

Новость на русском →
Одеська область, Вівторок 17 серпня 2021 16:13
На Одеській митниці виявили контрабанду товарів з Китаю на 2 мільйони гривень фото: у митній декларації було вказано зовсім інший товар (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На одному з постів Одеської митниці правоохоронці викрили контрабанду текстилю з Китаю на 2 мільйони гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що підприємство, що надає брокерські послуги, намагалося провезти в Україну текстиль.

"При цьому в митній декларації був вказаний зовсім інший товар, а дані про вартість, кількість і вагу були заниженими", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вивчають можливу причетність до цієї схеми представників митниці та інших правоохоронних органів.

У ДБР додали, що незадекларований товар конфіскували на користь держави. За порушення митних правил передбачено штраф у 2 мільйони гривень (100% вартості товару).

Нагадаємо, що в Одеському порту в контейнерах з бананами знайшли майже 60 кг кокаїну на 10 мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Контрабанда Одеса
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі