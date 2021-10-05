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На Одесской таможне раскрыли схему получения взяток за растаможивание автомобилей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители раскрыли схему получения взяток на Одесской таможне за растаможивание автомобилей. С поличным задержан исполняющий обязанности начальника поста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, исполняющий обязанности начальника таможенного поста вместе с другими сотрудниками организовал схему получения взяток за быстрое растаможивание автомобилей. За свои услуги они установили "таксу" от 30 до 50 долларов в зависимости от объемов и вида транспортных средств.

В случае отказа владельца автомобиля "оплатить услуги" таможенники создавали искусственные препятствия. В частности, они применяли дополнительные меры контроля и безосновательно отказывали в регистрации деклараций на транспортные средства.

Исполняющего обязанности начальника таможенного поста задержали с поличным - в момент получения очередной части взятки от представителя юридического лица за беспрепятственное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме получения взяток.

Фото: на Одесской таможне раскрыли схему получения взяток (gp.gov.ua)

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Государственная таможенная службаОдессаГенеральная прокуратура Украины