На Одеській митниці розкрили схему отримання хабарів за розмитнення автомобілів

За даними слідства, виконувач обов'язків начальника митного поста разом з іншими співробітниками організував схему отримання хабарів за швидке розмитнення автомобілів. За свої послуги вони встановили "таксу" від 30 до 50 доларів залежно від обсягів і виду транспортних засобів.

У разі відмови власника автомобіля "оплатити послуги" митники створювали штучні перешкоди. Зокрема, вони застосовували додаткові заходи контролю та безпідставно відмовляли у реєстрації декларацій на транспортні засоби.

Виконувача обов'язків начальника митного поста затримали на гарячому - в момент отримання чергової частини хабаря від представника юридичної особи за безперешкодне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми отримання хабарів.

Фото: на Одеській митниці розкрили схему отримання хабарів (gp.gov.ua)