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В Одесской области завершили строительство нового участка трассы Р-33

Автор: РБК-Украина

В Одесской области завершили ремонт участка трассы Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка от села Ангелиновка до села Розалевка в Раздельнянском районе. Восстановление дороги провели согласно международным стандартам в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом сообщается на страние программы в Facebook.

"Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 - км 378), она граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, соединяющим села Степановку и Розалевка", - говорится в сообщении.

Работы выполнила подрядная организация ООО "Автомагистраль-Юг". В прошлом году ремонтные работы продолжались на 7 участках автомобильной дороги Р-33 общей протяженностью 77 км.

В этом году планируют отремонтировать 3 участка протяженностью 35 км. Ремонт на одном участке уже закончили, по двум ведутся проектные работы.

Завершить ремонт трассы Р-33 по всей протяженности планируется в 2022 году.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км и 2000 км местных дорог.

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ОдессаБольшая стройка