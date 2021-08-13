В Одеській області завершили будівництво нової ділянки траси Р-33

"Протяжність відновленої ділянки становить 9 км (км 369 - км 378), вона межує з першою відремонтованою ділянкою дороги Р-33, яка з’єднує села Степанівку та Розалівку", - йдеться у повідомленні.

Роботи виконала підрядна організація ТОВ "Автомагістраль-Південь". Минулого року ремонтні роботи тривали на 7 ділянках автомобільної дороги Р-33 загальною протяжністю 77 км.

Цього року планують відремонтувати 3 ділянки протяжністю 35 км. Ремонт на одній ділянці вже завершили, ще двох ведуться проектні роботи

Завершити ремонт траси Р-33 по всій протяжності планують у 2022 році.