В Одеській області завершили будівництво нової ділянки траси Р-33

В Одеській області завершили ремонт ділянки траси Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка від села Ангелінівка до села Розалівка у Роздільнянському районі. Відновлення дороги провели згідно з міжнародними стандартами в рамках програми президента "Велике будівництво".
Про це повідомляється на сторінці програми у Facebook.
"Протяжність відновленої ділянки становить 9 км (км 369 - км 378), вона межує з першою відремонтованою ділянкою дороги Р-33, яка з’єднує села Степанівку та Розалівку", - йдеться у повідомленні.
Роботи виконала підрядна організація ТОВ "Автомагістраль-Південь". Минулого року ремонтні роботи тривали на 7 ділянках автомобільної дороги Р-33 загальною протяжністю 77 км.
Цього року планують відремонтувати 3 ділянки протяжністю 35 км. Ремонт на одній ділянці вже завершили, ще двох ведуться проектні роботи
Завершити ремонт траси Р-33 по всій протяжності планують у 2022 році.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.