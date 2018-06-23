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Интервью

В Одесской области завершена спецоперация "Гром", нападавшего на полицейских задержали

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 21:25
Фото: спецоперация "Гром" (npu.gov.ua)
Фото: спецоперация "Гром" (npu.gov.ua)

По данному факту начато уголовное производство

В Одесской области в результате спецоперации "Гром" задержали мужчину, который бросил шумовую гранату в сторону полицейских и стрелял по ним из ружья. Правоохранители объявили о завершении спецоперации, говорится в сообщении полиции области.

Отмечается, что в результате происшествия один из полицейских получил ранение левого предплечья и туловища. По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что в полицию с. Курисово вызвали медики. Они заметили оружие в 35-летнего наркозависимого, к которому приезжали оказывать медицинскую помощь.

 

Фото: спецоперация "Гром" (npu.gov.ua)

"Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. В помещении вместе с ним находилась его мать. После этого он произвел выстрел из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого предплечья и туловища", - сообщили в полиции.

После этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции, руководство и спецподразделение "КОРД". Правоохранители эвакуировали гражданское население и задержали злоумышленника.

"Среди гражданского населения никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование. Оперативный план "Гром" завершен", - отметили в полиции.

Напомним, 23 июня 2018 в Одесской области в с. Курисово, Коминтерновский район, 35-летний мужчина напал на сотрудников полиции. Он бросил гранату в правоохранителей, после чего стал стрелять из ружья.

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Теги публикации: Одесса, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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