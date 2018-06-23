В Одеській області завершено спецоперацію "Грім", нападника на поліцейських затримано

За даним фактом розпочато кримінальне провадження

В Одеській області у результаті спецоперації "Грім" затримано чоловіка, який кинув шумову гранату в бік поліцейських та стріляв по них з рушниці. Правоохоронці оголосили про завершення спецоперації, йдеться у повідомленні поліції області.

Зазначається, що в результаті події один з поліцейських отримав поранення лівого передпліччя та тулубу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що поліцію в с. Курісове викликали медики. Вони помітили зброю в 35-річного наркозалежного, до котрого приїздили надавати медичну допомогу.

Фото: спецоперація "Грім" (npu.gov.ua)

"Для перевірки повідомлення на місце події прибули співробітники поліції. Побачивши правоохоронців, чоловік зачинився в будинку та кинув у поліцейських шумову гранату. У приміщенні разом із ним перебувала його мати. Після цього він здійснив постріл з рушниці в бік правоохоронців, в результаті чого офіцер поліції отримав дробове поранення лівого передпліччя та тулубу", - повідомили в поліції.

Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції, керівництво та спецпідрозділ "КОРД". Правоохоронці евакуювали цивільне населення та затримали зловмисника.

"Серед цивільного населення ніхто не постраждав. Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління. Проводиться розслідування. Оперативний план "Грім" завершено", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, 23 червня 2018 в Одеській області в с. Кірісове, Комінтернівський район, 35-річний чоловік напав на співробітників поліції. Він кинув гранату у правоохоронців, після чого став стріляти з рушниці.