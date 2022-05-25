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В Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера

Фото: в Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одесской области запретили проводить последние звонки и выпускные вечера. В областной администрации связывают это не только с военными действиями, но и с траурными мероприятиями, которые часто проводят в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесской ОВА Александра Лончака.

Распоряжение об отмене всех торжеств в регионе 25 мая 2022 года подписал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Запрет ввели из-за военного положения, которое продлили до 23 августа. Все образовательные процессы в области происходят онлайн, поэтому выпускных не может быть.

"Неуместно устраивать праздники, когда в область привозят для захоронения погибших, а в общинах объявляют дни траура. Когда по нам летят крылатые ракеты и никто не знает, куда попадет следующая", - добавил Александр Лончак.

Напомним, военное положение в Украине было введено на месяц, начиная с 05: 30 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России. Впрочем этот правовой режим уже несколько раз продлевали и сейчас новый конечный срок военного положения - 23 августа.

Известно, что комендантский час в Одессе и области будет действовать с 25 мая по-новому. Она будет начинаться в 23: 00 и продлится до 05: 00

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