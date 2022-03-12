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В Одесской области запретили повышать цены. Введен контроль

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Одесская область, Суббота 12 марта 2022 20:47
В Одесской области запретили повышать цены. Введен контроль Фото: в Одесской области запретили повышать цены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одесской области запрещено повышать цены на товары первой необходимости. Глава Одесской ОГА Максим Марченко отдал соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время видеообращения.

"Держим на контроле бесперебойные поставки муки, сахара и гречки. Сегодня отдал распоряжение по контролю запрета повышения цен", - сказал Марченко.

Напомним, в Кабинете министров было принято решение о контроле за ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты, топливо.

Так, согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

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