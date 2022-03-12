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В Одеській області заборонили підвищувати ціни. Введено контроль

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Одеська область, Субота 12 березня 2022 20:47
В Одеській області заборонили підвищувати ціни. Введено контроль Фото: в Одеській області заборонили підвищувати ціни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одеській області заборонено підвищувати ціни на товари першої необхідності. Голова Одеської ОВА Максим Марченко віддав відповідне розпорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час відеозвернення.

"Тримаємо на контролі безперебійне постачання борошна, цукру та гречки. Сьогодні віддав розпорядження щодо контролю заборони підвищення цін", - сказав Марченко.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів було ухвалено рішення щодо контролю над цінами на деякі продукти, лікарські препарати, паливо.

Так, згідно з рішенням Кабінету міністрів, обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою дозволено здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

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