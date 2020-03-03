В Одесской области задержали преступную группу, воровавшую топливо из резервуаров "Укрзализныци"

В Одесской области оперативники областного управления стратегических расследований полиции вместе со следователями полиции и прокуратурой области задержали преступную группу, которая "зарабатывала" на краже горючего из резервуаров "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.

Сообщается, что в настоящее время задержано пять членов группировки, которые организовали хищение дизтоплива с территории локомотивного ДЕПО "Одесской железной дороги". В состав преступной группы входили действующие и бывшие работники структурного подразделения железной дороги, а также депутаты сельсоветов региона.

"В состав преступной группировки входили действующие и бывшие сотрудники подразделения регионального филиала железной дороги, а также другие жители южного региона. Кроме того, установлена причастность к этому преступлению депутатов сельсоветов области. Достоверно зная о количество дизтоплива в резервуарах, должностные лица локомотивного ДЕПО делали так, чтобы в них всегда оставалось горючее. Однако в официальных документах отражали выдачу горючего на нужды подвижного состава в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной договоренности с должностными лицами подразделения специально оборудованные автомобили, куда из резервуаров перекачивали остатки дизтоплива, беспрепятственно заезжали на территорию локомотивного депо. В дальнейшем похищенное имущество перевозилось на склады хранения, которые находились на территории гаражных кооперативов Одессы. Реализовывали дизтопливо через подпольные АЗС и предприятиям реального сектора экономики.

По предварительным подсчетам, масштабы хищений достигали 250-400 тонн в месяц. Прибыль от такой деятельности составлял от 4 до 6 миллионов гривен.

"Правоохранители изъяли более 700 тысяч гривен, 17 500 долларов США и тысячу евро, "черновые" записи с указанием количества похищенного топлива, 62 тонны дизтоплива, а также спецавтомобили для его перевозки и другое орудие, использовавшееся для кражи горючего", - добавили в ведомстве.

В настоящее время пятерым лицам, в том числе двум действующим сотрудникам регионального филиала Одесской железной дороги, сообщено о подозрении. Двум участникам преступной группировки - по ч. 2 и 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 (Кража), двум - по ч. 5 ст. 185 (Кража) и одном - по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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