СБУ разоблачила хищение госсредств на Житомирском бронетанковом заводе

Фото: обыски на Житомирском бронетанковом заводе (пресс-служба СБУ)

Из-за злоупотреблений госсредствами, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тысяч гривен

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на злоупотреблениях с государственными средствами во время закупки запасных частей сомнительного качества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что по версии досудебного следствия, весной 2019 года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура с Киевского региона.

"Во время проверки документации сотрудники СБ Украины установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры. В частности, к тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственным конкурентом фирмы-победителя был связанный с ним через третью коммерческую структуру, а также - имел общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышены в 2,7-5 раз от закупочной стоимости", - говорится в сообщении.

Фото: обыски на Житомирском бронетанковом заводе (пресс-служба СБУ)

В СБУ отмечают, что сертификаты на продукцию, по условиям тендера, также должны отвечать критерию производства в США. Зато, документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

"По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным Силам Украины. По предварительным данным расследования, из-за злоупотребления чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тысяч гривен государственных средств", - сообщают в ведомстве.

Во время обысков были изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерную технику, а также почти 400 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни Сергею Гринчуку за растрату более 732 тысяч гривен.