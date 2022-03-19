В Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагу

Украинские силовики и дальше продолжают ловить диверсантов. Очередного предателя удалось поймать в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что задержали мужчину, который собирал и передавал России фото с расположением и оснащением блокпостов терроборони и пограничных отрядов Одесской области.
У диверсанта нашли списки патриотически настроенных граждан, которые помогают ВСУ. Соответствующую информацию мужчина отправлял врагу через телеграм-канал.
Также в дома диверсанта провели обыски и изъяли различные военные средства связи. Обнаружили также пол килограмма взрывчатого вещества гексоген.
Задержанный оказался жителем Беляевского района. Его в мае 2022 года якобы завербовал боевик незаконного вооруженного формирования террористических организаций "Л/ДНР".
Сейчас силовики ищут возможных сообщников.
В Одесской области задержали очередного диверсанта (facebook.com/ssu.odesa)
Ранее мы сообщали, что СБУ поймала информаторов врага в Киеве и еще двух городах.
Также мы писали, что в СБУ рассказали о военной тактике россиян.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!