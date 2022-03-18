ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ поймала информаторов врага в Киеве и еще двух городах

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 15:35
СБУ поймала информаторов врага в Киеве и еще двух городах Фото: Спецназовцы СБУ (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении российских информаторов и мошенников со средствами волонтеров в разных уголках страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию СБУ в Facebook.

Спецслужба продолжила системную работу по выявлению диверсионных групп, корректировщиков огня и российских пропагандистов. За сутки 17 марта СБУ провела ряд операций.

В Луганской области украинские военные захватили в плен двух жителей оккупированной территории, мобилизованных в ряды формирований захватчиков. В настоящее время с ними работают следователи СБУ.

В Днепропетровской области спецслужба разоблачила преступников, которые выманивали собранные волонтерскими организациями на нужды ВСУ средства. Четверо жителей Каменского предлагали волонтерам "ускорить перевод траншей от иностранцев", а затем благодаря мошеннической схеме переводили деньги на фиктивных лиц и забирали себе.

В Киеве, Полтаве и Харькове СБУ задержала информаторов российских оккуантов. Они передавали врагу данные о расположении живой силы и техники Вооруженных Сил, а также других военных формирований, корректировали огонь, предоставляли информацию о результатах обстрелов.

"Спецслужба разоблачила вражескую агитаторшу в Одессе, которая своими "сообщениями" в соцсети дискредитировала ВСУ, одобряла политику РФ, пропагандировала войну против Украины и распространяла фейки. В Запорожье СБУ схватила двух пропагандистов, которые распространяли через интернет сепаратистские призывы и идеи "руZZкого мира" , – добавили в спецслужбе.

К слову, в Киеве по подозрению в госизмене задержали бывшего чиновника Фонда госимущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины Харьков Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта