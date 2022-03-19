В Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогу

Українські силовики і далі продовжують ловити диверсантів. Чергового зрадника вдалося спіймати в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Повідомляється, що затримали чоловіка, який збирав і передавав Росії фото з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони та прикордонних загонів Одеської області.

У диверсанта знайшли списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Відповідну інформацію чоловік відправляв ворогу через телеграм-канал.

Також в будинку диверсанта провели обшуки та вилучили різні військові засоби зв'язку. Виявили також пів кілограма вибухової речовини гексоген.

Затриманий виявився мешканцем Біляївського району. Його у травні 2022 року нібито завербував бойовик незаконного збройного формування терористичних організацій "Л/ДНР".

Наразі силовики шукають можливих спільників.

В Одеській області затримали чергового диверсанта (facebook.com/ssu.odesa)