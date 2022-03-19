ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогу

Новость на русском →
Одеська область, Субота 19 березня 2022 15:57
В Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогу В Одеській області затримали чергового диверсанта (facebook.com/ssu.odesa)
Автор: Тетяна Самарук

Українські силовики і далі продовжують ловити диверсантів. Чергового зрадника вдалося спіймати в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що затримали чоловіка, який збирав і передавав Росії фото з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони та прикордонних загонів Одеської області.

У диверсанта знайшли списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Відповідну інформацію чоловік відправляв ворогу через телеграм-канал.

Також в будинку диверсанта провели обшуки та вилучили різні військові засоби зв'язку. Виявили також пів кілограма вибухової речовини гексоген.

Затриманий виявився мешканцем Біляївського району. Його у травні 2022 року нібито завербував бойовик незаконного збройного формування терористичних організацій "Л/ДНР".

Наразі силовики шукають можливих спільників.

В Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогуВ Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогуВ Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогуВ Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогуВ Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогуВ Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогуВ Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогуВ Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогуВ Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогу

В Одеській області затримали чергового диверсанта (facebook.com/ssu.odesa)

Раніше ми повідомляли, що СБУ впіймала інформаторів ворога в Києві та ще двох містах.

Також ми писали, що в СБУ розповіли про воєнну тактику росіян.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Одеса
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня