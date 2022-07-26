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В Одесской области взорвался тепловоз, есть пострадавшие

Фото: В Одесской области взорвался тепловоз (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Илона Свиридова

Во время проведения сварочных работ на территории депо в городе Арциз произошел взрыв. В результате загорелся тепловоз и три человека получили ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

По сообщению спасателей сегодня днем был получен вызов о взрыве тепловоза в городе Арциз. Уже на месте спасатели увидели горящий локомотив и горючее рядом с ним.

"В результате пожара пострадали три гражданина: 1976,1983 и 1987 года рождения, которых с ожогами 40-50% тела в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Причиной пожара спасатели называют нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.

Напомним, что ранее в Верховной Раде Украины предлагали создать пожарную охрану из добровольцев. Такие люди должны были бы улучшить работу спасателей в сельской местности, куда подразделения ГСЧС могут ехать и по 40 минут.

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ОдессаожогиПожарВзрыв