В Одесской области взорвался тепловоз, есть пострадавшие

По сообщению спасателей сегодня днем был получен вызов о взрыве тепловоза в городе Арциз. Уже на месте спасатели увидели горящий локомотив и горючее рядом с ним.

"В результате пожара пострадали три гражданина: 1976,1983 и 1987 года рождения, которых с ожогами 40-50% тела в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Причиной пожара спасатели называют нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.