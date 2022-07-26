В Одесской области взорвался тепловоз, есть пострадавшие
Во время проведения сварочных работ на территории депо в городе Арциз произошел взрыв. В результате загорелся тепловоз и три человека получили ожоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По сообщению спасателей сегодня днем был получен вызов о взрыве тепловоза в городе Арциз. Уже на месте спасатели увидели горящий локомотив и горючее рядом с ним.
"В результате пожара пострадали три гражданина: 1976,1983 и 1987 года рождения, которых с ожогами 40-50% тела в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Причиной пожара спасатели называют нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.
Напомним, что ранее в Верховной Раде Украины предлагали создать пожарную охрану из добровольцев. Такие люди должны были бы улучшить работу спасателей в сельской местности, куда подразделения ГСЧС могут ехать и по 40 минут.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.