В Одесской области взорвался тепловоз, есть пострадавшие

Во время проведения сварочных работ на территории депо в городе Арциз произошел взрыв. В результате загорелся тепловоз и три человека получили ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

По сообщению спасателей сегодня днем был получен вызов о взрыве тепловоза в городе Арциз. Уже на месте спасатели увидели горящий локомотив и горючее рядом с ним.

"В результате пожара пострадали три гражданина: 1976,1983 и 1987 года рождения, которых с ожогами 40-50% тела в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Причиной пожара спасатели называют нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.