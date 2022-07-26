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В Одеській області вибухнув тепловоз, є постраждалі

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 17:29
В Одеській області вибухнув тепловоз, є постраждалі Фото: В Одеській області вибухнув тепловоз (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ілона Свиридова

Під час проведення зварювальних робіт на території депо у місті Арциз трапився вибух. В результаті загорівся тепловоз та три людини отримали опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС України в Одеській області.

За повідомлення рятувальників сьогодні вдень був отриманий виклик про вибух тепловоза у місті Арциз. Вже на місці рятувальники побачили палаючий локомотив та пальне поряд з ним.

"Внаслідок пожежі постраждало три громадянина: 1976,1983 та 1987 року народження, яких з опіками 40-50% тіла у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт.

Нагадаємо, що раніше у Верховній раді України пропонували створити пожежну охорону з добровольців. Такі люди мали би поліпшити роботу рятувальників у сільській місцевості, куди підрозділи ДСНС можуть їхати і по 40 хвилин.

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