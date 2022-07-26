В Одеській області вибухнув тепловоз, є постраждалі

Під час проведення зварювальних робіт на території депо у місті Арциз трапився вибух. В результаті загорівся тепловоз та три людини отримали опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС України в Одеській області.

За повідомлення рятувальників сьогодні вдень був отриманий виклик про вибух тепловоза у місті Арциз. Вже на місці рятувальники побачили палаючий локомотив та пальне поряд з ним.

"Внаслідок пожежі постраждало три громадянина: 1976,1983 та 1987 року народження, яких з опіками 40-50% тіла у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт.