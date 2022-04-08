В Одесской области вводят комендантский час на двое суток

"Учитывая события, которые произошли в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетного обстрела вокзала, погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе, 10 апреля 2022 года, есть угроза нанесения ракетного удара", - сказал он

Именно поэтому, как указано в сообщении, введено на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21:00 9 апреля до 06:00 минут 11 апреля.

Гражданам напомнили, что в указанное время запрещено нахождение людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, что тем самым сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть фатальными", - добавил Марченко.

Напомним, что вчера, 7 апреля, российские оккупанты с моря нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры в Одесской области.

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