В Одеській області вводять комендантську годину на дві доби

"Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу, загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі, 10 квітня 2022 року, є загроза нанесення ракетного удару", - сказав він

Саме тому, як зазначено в повідомленні, запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 21:00 9 квітня до 06:00 хвилин 11 квітня.

Громадянам нагадали, що в зазначений час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля вашої безпеки, що тим самим збереже ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - додав Марченко.

Нагадаємо, що вчора, 7 квітня, російські окупанти з моря завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.