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В Одеській області вводять комендантську годину на дві доби

Фото: в Одеській області вводять комендантську годину на дві доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одеській області запроваджують посилену комендантську годину. Вона почнеться з 21:00 суботи 9 квітня і триватиме до 6:00 понеділка 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської ОВА Максима Марченка.

"Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу, загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі, 10 квітня 2022 року, є загроза нанесення ракетного удару", - сказав він

Саме тому, як зазначено в повідомленні, запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 21:00 9 квітня до 06:00 хвилин 11 квітня.

Громадянам нагадали, що в зазначений час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля вашої безпеки, що тим самим збереже ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - додав Марченко.

Нагадаємо, що вчора, 7 квітня, російські окупанти з моря завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Одеській області.

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ОдесаКомендантська годинаВійна Росії проти України