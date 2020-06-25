В Одесской области возможно затопление трассы Одесса-Рени

Синоптики объявили в Одесской области штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр. Из-за этого возможно затопление трассы Одесса-Рени.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, с 27 по 29 июня в результате прохождения дождевого паводка на реке Днестр возле села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метров, результате чего возможен выход воды заводи.

Кроме того, возможно затопление огородов и объектов в селе Яськи, городе Беляевка.

Напомним, спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках на западной Украине.

Кроме того, на Днестре ожидается максимальный паводок, уровень воды на Прикарпатье может подняться до 9 метров.