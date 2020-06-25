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В Одеській області можливе затоплення траси Одеса-Рені

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 16:25
В Одеській області можливе затоплення траси Одеса-Рені
Фото: Дністер (facebook.com/Chernivtsifisherypatrol)

Також можливе затоплення городів і об'єктів в селі Яськи та місті Біляївка

Синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводка на річці Дністер. З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводка на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води заплави.

Крім того, можливе затоплення городів і об'єктів в селі Яськи, місті Біляївка.

Нагадаємо, рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках на західній Україні.

Крім того, на Дністрі очікується максимальний паводок, рівень води на Прикарпатті може піднятися до 9 метрів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Одесазатопление
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