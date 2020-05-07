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В Одесской области умер пятый пациент с коронавирусом

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 15:51
В Одесской области умер пятый пациент с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Скончалась 60-летняя жительница Подольского района

В Одесской области зафиксировали пятую смерть среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что сегодня, 7 мая, днем скончалась 60-летняя жительница села Липецкое Подольского района, которая была доставлена в городскую больницу Подольска в тяжелом состоянии неделю назад.

"У нее на фоне лишнего веса, около 150 кг, и хронической сердечной недостаточности быстро появилась одышка, а сама болезнь протекала очень тяжело. Сначала ее лечили в инфекционном отделении, потом в реанимации", - отметил глава больницы Александр Жуковский.

Это уже третий летальный случай среди жителей Подольского района. Еще две смерти от коронавируса были зафиксированы в Одессе.

Напомним, за прошлые сутки в Одесской и Черновицкой областях зафиксирован самый большой прирост новых случаев заражения коронавирусом - по 63.

Всего в Одесской области подтверждено 568 случаев заболевания COVID-19, из них 23 пациента уже выздоровели. Всего в Украине 13 691 человек заразился коронавирусом, из них 507 за последние сутки.

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