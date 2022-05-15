В Одесской области украинские военные уничтожили несколько морских мин, - ОВА

Украинские военные уничтожили две морские мины на побережье Черного моря возле Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Также он напомнил, что гулять по Одесским пляжам, купаться в Черном море, гулять на Черноморском побережье сейчас небезопасно, так как Россия продолжает размещать морские мины.

"Две морских мины, обнаруженные на Черноморском побережье, уничтожены специалистами ВМС ВС Украины", - рассказал Братчук.

Напомним, о уничтожении морских мин одесситов предупреждали еще утром 15 мая. Тогда стало известно, что к одесскому побережью прибило вражескую морскую мину возле одного из пляжей области.

Также мы писали, что на пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Гражданским запретили ходить по песку.

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