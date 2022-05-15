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В Одеській області українські військові знищили кілька морських мін, - ОВА

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українські військові знищили дві морські міни на узбережжі Чорного моря біля Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Дві морські міни, виявлені на Чорноморському узбережжі, знищені фахівцями ВМС ЗС України", - розповів Братчук.

Також він нагадав, що гуляти Одеськими пляжами, купатися в Чорному морі, гуляти на Чорноморському узбережжі зараз небезпечно, оскільки Росія продовжує розміщувати морські міни.

Нагадаємо, про знищення морських мін одеситів попереджали ще вранці 15 травня. Тоді стало відомо, що до одеського узбережжя прибило ворожу морську міну біля одного з пляжів області.

Також ми писали, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Цивільним заборонили ходити по піску.

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Збройні сили УкраїниОдесаЧорне мореВМС