Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Одесской области под угрозой подтапливания оказались более 30 населенных пунктов

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 11:00
Фото: подтопления в Одесской области odesa.dsns.gov.ua)
Фото: подтопления в Одесской области odesa.dsns.gov.ua)

В зоне риска оказались 100 тыс. жителей области

В Одесской области в зсвязи с резким таянием снега и разливом вод Дуная под угрозой подтапливания оказались более 30 населенных пунктов. На сегодня уровень воды превишен уже в четырех из них, передает "5 канал".

Отмечается, что сейчас больше всего страдает от высокой воды Вилково , где спасатели уже откачали более 400 куб. м воды. Наводнение и шторм повалили знак "Нулевой километр", который расположен в месте, где встречаются воды Черного моря и реки Дунай.

"Есть угроза подтопления в Измаильском районе, Ренийском и Килийском. То есть все районы, которые находятся рядом с Дунаем, есть соответствующая угроза. Речь идет о 100 тысячах людей, которые живут в этих районах, включая город Измаил", - сказал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в понедельник, 26 марта, спасатели откачали воду в с. Новосельское Ренийского района. По данным спасателей, в зону подтопления попали придомовые территории 40 частных домовладений на общей площади 17 га.

Фото: подтопления в Одесской области odesa.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье Кабинет министров Украины оценил в свыше 182 млн гривен.
Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на водоемах Украины В Канаде более 5 тыс. человек покинули дома из-за паводка
Теги публикации: паводок  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top