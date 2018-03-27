В Одесской области под угрозой подтапливания оказались более 30 населенных пунктов

В зоне риска оказались 100 тыс. жителей области

В Одесской области в зсвязи с резким таянием снега и разливом вод Дуная под угрозой подтапливания оказались более 30 населенных пунктов. На сегодня уровень воды превишен уже в четырех из них, передает "5 канал".

Отмечается, что сейчас больше всего страдает от высокой воды Вилково , где спасатели уже откачали более 400 куб. м воды. Наводнение и шторм повалили знак "Нулевой километр", который расположен в месте, где встречаются воды Черного моря и реки Дунай.

"Есть угроза подтопления в Измаильском районе, Ренийском и Килийском. То есть все районы, которые находятся рядом с Дунаем, есть соответствующая угроза. Речь идет о 100 тысячах людей, которые живут в этих районах, включая город Измаил", - сказал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в понедельник, 26 марта, спасатели откачали воду в с. Новосельское Ренийского района. По данным спасателей, в зону подтопления попали придомовые территории 40 частных домовладений на общей площади 17 га.