В Одеській області під загрозою підтоплення опинились понад 30 населених пунктів

У зоні ризику опинились 100 тис. мешканців області

В Одеській області у зв'язку із різким таненням снігу та розливом вод Дунаю під загрозою підтоплення опинились понад 30 населених пунктів. На сьогодні вже підтоплено чотири з них, передає "5 канал".

Зазначається, що нині найбільше потерпає від високої води Вилкове , де рятувальники вже відкачали понад 400 куб. м води. Повінь та шторм повалили знак "Нульовий кілометр", який розташований у місці, де зустрічаються води Чорного моря та річки Дунай.

"Є загроза підтоплення в Ізмаїльському районі, Ренійському та Кілійському. Тобто всі райони, які знаходяться поруч з Дунаєм, є відповідна загроза. Йдеться про 100 тисяч людей, які живуть в цих районах, включаючи місто Ізмаїл", - сказав голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов.

Як повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, у понеділок, 26 березня, рятувальники відкачали воду у с. Новосільське Ренійського району. За даними рятувальників, у зону підтоплення потрапили прибудинкові території 40 приватних домоволодінь на загальній площі 17 га.