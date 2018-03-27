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В Одеській області під загрозою підтоплення опинились понад 30 населених пунктів

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 11:00
Фото: підтоплення в Одеській області (odesa.dsns.gov.ua)
Фото: підтоплення в Одеській області (odesa.dsns.gov.ua)

У зоні ризику опинились 100 тис. мешканців області

В Одеській області у зв'язку із різким таненням снігу та розливом вод Дунаю під загрозою підтоплення опинились понад 30 населених пунктів. На сьогодні вже підтоплено чотири з них, передає "5 канал".

Зазначається, що нині найбільше потерпає від високої води Вилкове , де рятувальники вже відкачали понад 400 куб. м води. Повінь та шторм повалили знак "Нульовий кілометр", який розташований у місці, де зустрічаються води Чорного моря та річки Дунай.

"Є загроза підтоплення в Ізмаїльському районі, Ренійському та Кілійському. Тобто всі райони, які знаходяться поруч з Дунаєм, є відповідна загроза. Йдеться про 100 тисяч людей, які живуть в цих районах, включаючи місто Ізмаїл", - сказав голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов.

Як повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, у понеділок, 26 березня, рятувальники відкачали воду у с. Новосільське Ренійського району. За даними рятувальників, у зону підтоплення потрапили прибудинкові території 40 приватних домоволодінь на загальній площі 17 га.

Фото: підтоплення в Одеській області (odesa.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збитки від грудневого паводку на Закарпатті Кабінет міністрів України оцінив в понад 182 млн гривень. 
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Теги публікації: паводок  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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