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В Одесской области торговец оружия бросил в полицейских гранату

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Украина, Пятница 03 июня 2022 17:22
В Одесской области торговец оружия бросил в полицейских гранату Фото: торговец оружия бросил в полицейских гранату (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который нелегально торговал оружием. Во время задержания нарушитель бросил в полицейских гранату, трое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

По словам командования, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия, по результатам которых задержан торговец оружием.

"Он пытался убежать, бросив в правоохранителей гранату. 3 полицейских ранены. Преступник с соучастницей задержан. При себе у мужчины обнаружен бланк удостоверения с гербом РФ и еще 1 граната". - сообщили в ОК "Юг".

Напомним, на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину. Военные вывезли и обезвредили боеприпас.

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