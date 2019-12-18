В Одесской области на территории школы обнаружили почти 350 боеприпасов

В Одесской области на территории школы изъяли 346 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) .

По состоянию на 13:20 работы по выявлению и изъятию боеприпасов на территории школы в селе Большой Дальник Беляевского района завершены. Среди изъятых боеприпасов: АС калибром 45 мм - 271 единиц.; РГД - 21 единица; подрывники - 54 единиц. Продолжаются работы по обезвреживанию.

Отмечается, что 17 декабря в селе Большой Дальник Беляевского района во время проведения земляных работ на территории школы обнаружено три взрывоопасные предметы времен Второй Мировой войны.

18 декабря, по прибытию к месту чрезвычайной ситуации пиротехники нашли и другие взрывоопасные предметы. Учебный процесс временно приостанавливался.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

РБК-Украина писало, что в Ровно полицейские изъяли более 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов.

Напомним, в Киевской области группа лиц занималась сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, во время обысков в квартире одного из подозреваемых правоохранители изъяли арсенал оружия.