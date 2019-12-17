В Ровно полиция изъяла более 10 тыс. единиц оружия и боеприпасов

Фото: изъятые боеприпасы (mvs.gov.ua)

Оружие злоумышленник хранил в гараже

В Ровно полицейские изъяли более 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ровенского городского суда, которое имело место 25 февраля этого года, полицейские задержали 45-летнего ровенчанина, который вчера, 16 декабря, в областном центре поджег автомобиль.

В гараже, которым пользовался злоумышленник, провели санкционированный обыск.

По результатам следственных действий в гараже было изъято: 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10000 патронов различных калибров

Фото: изъятые боеприпасы (mvs.gov.ua)

Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых осуществлялись и планировались преступления. Вся эта информация будет тщательно проверяться.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 16 декабря, директор частного предприятия в Ровно сообщил, что к двери его дома неизвестные прикрепили гранату.