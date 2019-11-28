В Киевской области изъяли арсенал оружия

Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)

Группа лиц занималась сбытом оружия через интернет

В Киевской области группа лиц занималась сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, во время обысков в квартире одного из подозреваемых правоохранители изъяли арсенал оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что подозреваемые через интернет сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы. В целях конспирации, они пересылали оружие частями через почтового оператора.

"В рамках расследования 27 ноября 2019 в квартире одного из участников указанной группы проведено санкционированный обыск, во время которого обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Среди изъятых вещей автоматы, пистолеты, патроны и предметы похожи на корпуса гранат", - сообщили в прокуратуре.

На данный момент произведено задержание указанного лица. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области военнослужащие из состава Объединенных сил обнаружили в Чермалыке схрон с боеприпасами и гранатометами. Военные изъяли 3 гранатомета и другие боеприпасы.

Также сообщалось, что в Киеве в начале ноября возле Шулявского моста обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны. Взрывотехники обнаружили более 100 боеприпасов.