В Одесской области таможенник зарабатывал взятками на экспорте зерна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Руководитель поста в течение июля 2022 года требовал от представителя предпринимателя систематически предоставлять ему взятку. За это обещал не создавать искусственных препятствий и ускорить таможенное оформление экспорта зерновых культур из Украины.

Стоимость за один грузовой автомобиль составляла более тысячи гривен.

Правоохранители задержали его после получения 154 тыс грн неправомерной выгоды.

Сейчас продолжаются обыски и другие неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.