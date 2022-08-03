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В Одеській області митник заробляв хабарами на експорті зерна

Фото: в Одеській області митник заробляв хабарами на експорті зерна (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Під час одержання хабара затримано керівника митного посту "Рені" Одеської митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Керівник посту протягом липня 2022 року вимагав від представника підприємця систематично надавати йому хабар. За це обіцяв не створювати штучних перешкод та пришвидшити митне оформлення експорту зернових культур з України.

Вартість за один вантажний автомобіль становила більше тисячі гривень. Правоохоронці затримали його після одержання 154 тис грн неправомірної вигоди.

Наразі тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, працівника СБУ викрили на хабарі. Він вимагав від фігуранта кримінальної справи гроші взамін на "допомогу".

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Державна митна служба