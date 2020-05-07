В Одесской области строят новые школы, садики и стадионы, - Голик

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

По его словам, один из больших объектов - строительство новой школы в пгт Авангард

В Одесской области в разгаре строительные работы в рамках национальной программы "Большая стройка", скоро там появятся новые школы, садики и стадионы. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, один из больших объектов - строительство новой школы в пгт Авангард. Начальная школа в населенном пункте есть, но дети постарше вынуждены ездить в школу в Одессу и в Беляевский район. Новая школа в поселке будет построена для 240 учеников.

Кроме того, в том же пгт Авангард строится детский садик, который должен стать социальным объектом с самыми высокими нормами, а также вместить около 200 детей.

Еще один детский садик на 120 мест строят в селе Крыжановка Лиманского района, где до этого детского садика не было никогда.

Также, по словам Голика, уже почти окончено строительство нового стадиона в селе Усатово Беляевского района. Кроме того, проводится масштабная реконструкция стадиона школы №1 в городе Южный.

Напомним, "Большая стройка" официально началась 1 марта и сегодня работы только по дорожной части программы ведутся уже на 150 объектах в разных регионах Украины.

Всего в ходе программы должно быть построено, реконструировано и отремонтировано 236 школ, 155 детских садов, 169 спортивных объектов, 422 амбулатории и 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи. Кроме этого, в течение 2020 года будут построены и отремонтированы в общей сложности 6 500 км дорог.

Как писало РБК-Украина, согласно данным соцопроса, проведенного КМИСом, о "Большой стройке" знает каждый второй украинец. Около 53% опрошенных уверены в том, что реализовать программу необходимо, несмотря на карантин.